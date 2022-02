EU fremlægger forslag til sanktioner mod Rusland

EU fremlægger som varslet nu en række muligheder for sanktioner mod Rusland.

Det sker i en udtalelse, som er afsendt på vegne af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel.

I 'pakken', som det kaldes i udtalelsen, er der specifikt fire forslag.

Sanktionerne skal ramme dem, der var involveret i den 'ulovlige' beslutning at anerkende udbryderregionerne.

Også banker, der finansierer det russiske militær og andre operationer i området skal rammes af EU's hammer.

Derudover foreslår EU at ramme Ruslands adgang til EU's kapital- og finansielle markeder for at begrænse finansieringen af 'eskalerende og aggressive tiltag'.

Til sidst vil EU også ramme handel i de to udbryderregioner til og fra EU. Det sker i et forsøg på at sikre, at de ansvarlige tydeligt mærker konsekvenserne af deres handlinger.

Sanktionerne ventes at blive formelt vedtaget senere tirsdag.

- Tilsidesætter spilleregler

Den danske udenrigsminister mener, at der skal være tale om alvorlige sanktioner.

'Rusland tilsidesætter alle internationale spilleregler med sin helt uhørte fremfærd. Donetsk og Luhansk er en del af Ukraine. Det kan Putin ikke bare lave om på efter forgodtbefindende,' skriver han i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'Ruslands farlige eskalering af situationen kalder på en hård, hurtig og handlekraftig reaktion fra vestens side. Her vil vi fra dansk side presse på for alvorlige sanktioner. Det vil jeg også tage op med mine EU-kollegaer, når vi mødes i eftermiddag. Vi må og skal sige fra over for Putins koldblodige aggressioner over for et frit og selvstændigt europæisk land,' skriver han videre.

Der har længe været arbejdet på et diplomatisk løsning på konflikten, men det er endnu ikke lykkedes, og det giver Jeppe Kofod den russiske præsident, Vladimir Putin, skylden for.

'Vi har givet Rusland alle muligheder for at finde en fredelig løsning på den her krise. Og vi arbejder fortsat på at åbne døre for diplomati, fred og forhandlinger. Men Rusland smækker dørene i lige så hurtigt, som vi kan åbne dem. Det er dybt foruroligende og uansvarligt. Det kan få fatale konsekvenser for sikkerheden ikke bare i Ukraine, men i hele Europa.'