EU gør klar til sjette sanktionspakke

Fredag vedtog EU-landene den femte sanktionspakke mod Rusland. Sanktionerne rammer blandt andet russisk eksport af kul og flybrændstof.

Men der er behov for at øge sanktionerne yderligere. Derfor er EU-landene nu ved at forberede den sjette sanktionspakke mod Rusland. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forud for et møde for EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg mandag.

- Vi ser krigsforbrydelser i Ukraine. Derfor er det vigtigt, at vi gør krigen så omkostningsfuld som overholdet muligt for Rusland via sanktioner og våbenhjælp til Ukraine, siger Jeppe Kofod.

Spørgsmål: Ukraines udenrigsminister fastslog i sidste uge, at han var skuffet over, at der skulle en massakre i Butja til, før EU kom med den femte sanktionspakke. I hans øjne var det for svagt og for langsomt, det der kom fra EU - der manglede blandt andet mere i forhold til Ruslands energieksport. Hvad siger du til den kritik?

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at Danmark arbejder for de hårdest mulige sanktioner, vi kan blive enige om. Også på energiområdet. Vi skal gå videre og kigge på olie og gas. Vi skal sanktionere Rusland der, hvor det gør ondt, siger Jeppe Kofod.

EU-landene har haft svært ved at enes om omfattende sanktioner på energiområdet, fordi lande som blandt andre Tyskland og Italien er stærkt afhængige af russisk energi.

Ud over sanktioner begynder EU-landene nu også for alvor at gøre klar til et retsopgør med Rusland om krigsforbrydelser i Ukraine. Det skal både forsøge at sikre retfærdighed til ofrene, men også være med til at lægge pres på Rusland for at stoppe krigen.

- Vi skal have dokumenteret de forbrydelser, der sker, så retfærdigheden en dag kan ske fyldest, siger Jeppe Kofod.

Han deltager mandag morgen i et møde med chefanklageren fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) og Ukraines statsanklager. Det sker for at få input til, hvad der er behov for i forsøget på at dokumentere og retsforfølge russere for krigsforbrydelser i Ukraine.

- Vi ser billederne fra Butja. Vi ser en stationsbygning blive ramt af russiske angreb. Og der er talrige rapporter om overgreb på civile.

- Vi skal have afhørt de mennesker, der har oplevet krigsforbrydelser. Vi skal have billedmateriale, der dokumenterer dem. Og det skal gøres nu, så vi kan retsforfølge de mennesker, der er ansvarlige for det, siger Jeppe Kofod.

Spørgsmål: Hvem er det, der skal retsforfølges? Er det Ruslands præsident, Vladimir Putin, de russiske officerer eller de russiske soldater?

- Vi skal ikke udelukke nogen, vi skal gå efter alle, der har et ansvar for de forbrydelser, der bliver begået. Det er fra soldater til officerer til beslutningstagere. Og det går hele vejen til toppen, til Putin.

- Han har ansvaret for en ulovlig krig i Ukraine, fordi man ikke må invadere et andet land. Og han er ansvarlig for de krigsforbrydelser, som vi ser eksempler på i Ukraine, siger Jeppe Kofod.

Storbritannien oplyste søndag, at man har fundet beviser for, at civile er blevet angrebet i det nordlige Ukraine. Beviserne omfatter massegrave og brug af gidsler som menneskelige skjolde.