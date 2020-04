EU hjælper overfyldte flygtningelejre i Grækenland under krise

EU arbejder på højtryk for at hjælpe Grækenland med at forebygge coronasmitte i flygtningelejre, blandt andet på øerne Lesbos, Samos og Chios.

Østrig har tilbudt at sende 181 containere med blandt andet bade- og toilet-faciliteter til lejrene.

EU vil medfinansiere leveringen af containerne og sørger for at koordinere yderligere hjælp til lejrene, siger krisekommissær Janez Lenarcic.

Det sker, efter at Grækenland har aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme, som er et samarbejdssystem i EU om nødhjælp ved katastrofer.

- Coronaviruspandemien har påvirket hele Europa - inklusive flygtninge og migranter i Grækenland.

- Takket være Østrigs tilbud vil Grækenland være bedre rustet til at forhindre spredning af virusset blandt de sårbare migranter og flygtninge. EU er klar til at kanalisere yderligere tilbud om bistand, siger han.

EU-Kommissionen arbejder tæt sammen med græske myndigheder om en beredskabsplan, som skal tackle risikoen for et potentielt udbrud af coronavirus i lejrene på de græske øer.

De græske myndigheder vil i april overføre 2380 flygtninge fra overfyldte lejre på øerne til fastlandet i et forsøg på at forhindre spredningen af covid-19.

Myndighederne vil forsøge at flytte familier og sårbare grupper - ældre og syge - til andre lejre, men også til hoteller og hjem, som er klargjort til formålet.

Det sagde den græske migrationsminister, Notis Mitarakist, torsdag ifølge AFP.

- Vi ønsker at beskytte folk i lejrene og befolkningen på øerne mod pandemien, lød det i en erklæring fra Mitarakist.

Ifølge de græske myndigheder er der ikke officielt registreret nogen smittede med coronavirus i lejrene på øerne Lesbos, Samos, Chios, Leros og Kos.

Men der har været udbrud i to lejre på fastlandet.

Det er især lejrene på øerne i nærheden af Tyrkiet, som lider af den største overfyldning med mere end 36.000 mennesker på steder bygget til cirka 6000 personer.

Det skyldes især, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, åbnede landets grænser mod EU i februar.

Det fik tusindvis af flygtninge til at forsøge at komme ind i EU gennem Grækenland.

Cirka 100.000 asylsøgere er i øjeblikket strandet i Grækenland.