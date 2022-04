EU kalder nye sanktioner en hastesag efter billeder af lig

Europæiske stats- og regeringsledere fortsætter mandag fordømmelsen af Rusland.

Billeder af tilsyneladende civile ukrainere, som ligger døde i gaderne i byen Butja, har denne weekend medført stærke reaktioner.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, efterlyser mandag nye sanktioner mod Rusland, da der ifølge ham er 'klare tegn på krigsforbrydelser'.

- Det er mere eller mindre blevet etableret, at den russiske hær er ansvarlig (for drab i Butja, red.), siger Macron til den franske radiostation Inter.

- Det, der er sket i Butja, kræver en ny runde af sanktioner, tilføjer Macron.

Fra EU lyder det, at arbejdet med at få indført yderligere sanktioner er en 'presserende' sag:

- EU fordømmer i stærkest mulige vendinger de rapporterede grusomheder udført af russiske styrker i flere besatte ukrainske byer, som nu er blevet befriet, skriver EU's udenrigschef, Josep Borrell, i en pressemeddelelse på vegne af landene.

Rusland har over weekenden kaldt billederne iscenesatte og afvist anklagerne.

Men det har ikke fået den europæiske kritisk til at aftage.

Mandag opfordrer Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, til en undersøgelse af det, som han kalder 'folkedrab'.

- Vi foreslår en international kommission, der skal undersøge dette folkedrab, siger han.

Også Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, ser tegn på et muligt 'folkedrab' i Ukraine.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at de, der står bag disse krigsforbrydelser, ikke forbliver ustraffede.

- De skal derfor for domstole, der skal håndtere disse påståede sager om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, og hvorfor ikke også sige det - folkedrab, siger Sánchez i Madrid.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, siger ifølge nyhedsbureauet NTB mandag til norske Dagbladet, at billederne 'efter alt at dømme' viser krigsforbrydelser, som må efterforskes.

Fra russisk side afvises billederne fortsat som fabrikerede.

Aleksandr Bastrykin, som er leder for Ruslands føderale efterforskningskomité, ønsker en officiel undersøgelse af det, som han kalder en ukrainsk provokation.

Han beskylder Ukraine for bevidst at have spredt 'falsk information' om russiske styrker i Butja.

Butja ligger 24 kilometer fra centrum af Ukraines hovedstad, Kyiv.