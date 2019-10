EU kræver tyrkisk invasion i Syrien stoppet

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, kræver, at Tyrkiet indstiller sin militære operation i Syrien mod en kurdisk milits.

Han lader forstå, at EU ikke vil være med til at betale for en sikker zone, som Tyrkiet siger, det vil oprette langs den syriske grænse.

- Jeg opfordrer Tyrkiet, ligesom andre aktører til at handle varsomt og indstille operationen, som, mens vi taler, er gået i gang, siger han i Europa-Parlamentet.

Frankrigs Europa-minister, Amelie de Montchalin, fordømmer Tyrkiet.

Hun siger, at Frankrig sammen med Tyskland og Storbritannien arbejder på en fælles erklæring, "som vil være ekstremt klar om den kendsgerning, at vi meget stærkt fordømmer den tyrkiske kampagne mod de kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien".

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har givet en forsigtig erklæring, hvor han beder Nato-landet Tyrkiet om at være varsom under operationen i Syrien.

- Det er vigtigt at undgå handlinger, som yderligere måtte destabilisere regionen, øge spændingerne og forårsage mere menneskelig lidelse, siger han under et besøg i Italiens hovedstad, Rom.