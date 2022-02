EU lukker luftrummet for russiske fly, oplyser kommissionsformand Ursula von der Leyen, søndag.

Russiske fly vil ikke længere kunne lande, lette eller flyve hen over EU's territorium, siger hun ifølge Reuters.

Sanktionerne mod Rusland og dets allierede længere mod øst, Hviderusland, bliver skærpet.

EU vil også finansiere Ukraines indkøb og levering af våben og andet materiel, siger von der Leyen.

Det er første gang nogensinde, at EU på den måde støtter et land, der er under angreb, påpeger hun.