EU og Kina er enige om at krig truer global sikkerhed

EU og Kina er på virtuelt topmøde enige om, at krigen i Ukraine truer den globale sikkerhed og økonomi. Men på topmødet har EU-toppen samtidig understreget over for Kina, at EU ikke vil acceptere omgåelse af sanktioner.

Dermed har topmødet tilsyneladende ikke ført til et gennembrud, hvor Kina klart stiller sig på Vestens side.

- EU opfordrer Kina til at lægge pres på Putin for at få krigen afsluttet. Det er ikke i nogens interesse, at krigen fortsætter, siger EU-præsident Charles Michel.

Den opfordring har både EU og USA kommet med igennem længere tid. Men hidtil har Kina ikke vist tegn på at gå aktivt i forsøget på at få stoppet krigen. Og der blev heller ikke givet løfter på topmødet fredag:

- Vi forventer, at Kina som medlem af FN's sikkerhedsråd påtager sig sit ansvar for at få Putin til at slutte fred. Enhver skal spille sin rolle. Alle skal gøre sin del, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Kina har markant bedre relationer til Rusland end EU og USA har. Derfor vurderes Kinas chance for at tale Putin ind i en fred til at være større end Vestens.

EU har på topmødet også fastslået over for Kina, at man ikke vil acceptere militærhjælp eller omgåelse af sanktionerne mod Rusland. Også den besked har EU og USA flere gange måtte gentage over for Kina, siden krigen startede i slutningen af februar.

Ifølge von der Leyen har Kina ikke på topmødet givet udtryk for, at man vil begynde at støtte de vestlige sanktioner.

- Men hvis Kina ikke vil det, så skal Kina i hvert fald sikre, at man ikke omgår sanktionerne, siger Ursula von der Leyen.

Hun fortæller, at EU og Kina havde 'modsætningsfyldte' synspunkter på topmødet. Kina kalder ligesom Rusland ikke situationen i Ukraine for en 'krig', men taler om en konflikt.

Det er en helt anden tilgang EU har, siger Ursula von der Leyen:

- Dette er ikke en konflikt. Det er en krig. Og den er ikke et europæisk problem. Det er et globalt problem, siger Ursula von der Leyen.

Mødet er ikke mundet ud i en fælles erklæring, som det ellers ofte er tilfældet på topmøder. Og ingen repræsentanter fra Kina deltog i EU-toppens pressemøde via videolink.

Det var 23. gang, at EU og Kina mødtes. Sidste møde var i 2020, hvor corona, klima og handelsforbindelser var øverst på dagsordenen.