EU planlægger gigantisk milliard-støtte til genopbygningen af Ukraine

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg planlægger EU at etablere en såkaldt solidaritetsfond til at finansiere genopbygningen af det krigshærgede land Ukraine.

Ingen vil ud med det præcise beløb, men ifølge kilder drejer det sig om hundredvis af milliarder, som medlemslandene skal finansiere.

En billion dollars

Som et første skridt i hjælpen til genopbyggelse af Ukraine skal kommissionen foretage en grundig vurdering af de finansielle behov sammen med Verdensbanken. Det fortæller kilder tæt på processen, som Bloomberg har snakket med.

- Det meste af den indledende bistand vil gå til genopbygning af infrastruktur og støtte til levering af offentlige tjenester, lyder det.

Den ukrainske regering har selv været ude at sige, at de anslår, at ødelæggelserne beløber sig til en billion dollars.

Der er dog ingen af de kilder, som avisen har snakket med, der vil ud med det præcise beløb, kommissionen planlægger at støtte Ukraine med, så længe krigen mellem Rusland og Ukraine stadig er i gang.

Artiklen fortsætter under billedet ....

Den ukrainske præsident, Volodymir Zelenskij. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Korruption

Netop i de kommende uger vil ​​Ukraine være et emne, når Bruxelles og Washington mødes for at diskutere den fremtidige genopbyggelse af landet.

Ud over den finansielle støtte til genopbygningen bliver et af emnerne også, hvordan man bedst kan sikre den enorme bistands-pengepose ikke bliver misbrugt.

Ukraines korruption - og manglen på robuste tilsynsmekanismer - er nemlig to af de største udfordringer, siger kilder til Bloomberg.

Derfor har Holland har foreslået, at et nyt genopbygningsværktøj skal bruges til at hjælpe med at implementere en ny styringsstruktur i landet, som ville bringe Ukraine tættere på EU og udjævne eventuelle tiltrædelsesveje.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vraget af en russisk militærlastbil står forladt ved broen over Irpinfloden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Putin skal betale

Der er flere lande, som gerne ser, at Putin selv får lov til at betale en del af regningen, når Ukraine skal genopbygges.

Blandt andet medlemslande som Sverige og Slovenien har foreslået at flytte russiske midler til Ukraine ved at bruge profitten af ​​de høje energipriser eller de indefrosne penge fra russiske oligarker.



Siden krigens start har allerede EU lånt omkring 600 millioner euro til Ukraine, og yderligere 600 millioner euro kan komme inden sommeren, siger en minister i EU til Bloomberg.

Den Internationale Valutafond (IMF) har godkendt 1,4 milliarder dollars i nødfinansiering til Ukraine, samtidig med at de sletter 2,2 milliarder dollars af landets eksisterende gæld på 5 milliarder dollars.