EU-præsident Charles Michel besøger Kyiv midt i russisk offensiv

EU-præsident Charles Michel, der repræsenterer EU-landene, ankom tidligt onsdag uanmeldt til den ukrainske hovedstad Kyiv.

Hans besøg sker på et tidspunkt, hvor Rusland optrapper dets nye offensiv i den østlige del af Ukraine.

- Er i Kyiv i dag. I hjertet af et frit og demokratisk Europa', skriver Michel i et tweet med et foto taget på togstationen i den ukrainske hovedstad.

Michel blev på stationen modtaget af den ukrainske vicepremierminister for europæisk integration, Olga Stefanisjyna.

EU-præsidenten mødes senere på dagen med den ukrainske leder, præsident Volodimir Zelenskij.

Tidligere har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, besøgt Kyiv for at støtte til Ukraine. Dette signalerede et 'første positivt skridt i retning af EU-medlemskab' for Ukraine.

- Mit budskab i dag lyder, at Ukraine hører til den europæiske familie, sagde von der Leyen i Kyiv tidligere i denne måned og udtalte under et besøg hos den ukrainske præsident:

- Ukraine marcherer i retning af en europæisk fremtid.

