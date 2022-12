EU: Rusland må betale for genopbygning af Ukraine

Rusland bør betale regningen for genopbygningen af Ukraine.

Det siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, torsdag.

Udtalelsen kommer i forbindelse med regionale forhandlinger om sikkerhed ved en to dage lang OSCE-konference i byen Lodz i Polen.

- Sammen med udenrigsministre i EU vil jeg på et møde i dag udforske alle eksisterende juridiske muligheder for at få sikret, at Rusland kommer til at betale for genopbygningen af det krigshærgede Ukraine, siger Borrell ifølge AFP.

Han minder om, at EU har indefrosset russiske værdier for omkring 20 milliarder euro (over 892 milliarder kroner).

Desuden har vestlige sanktioner forskellige steder i verden ført til indefrysninger af andre 300 milliarder euro (over 2.230 milliarder kroner) fra den russisked centralbank.

- Vi taler her om penge, som er blokeret. Men der er selvfølgelig en stor forskel på at være blokeret og på at være beslaglagt, pointerer han.

- Der er legale processer, som skal studeres og forberedes, men vores holdning er klar: Rusland skal betale for genopbygningen af Ukraine, understreger han.

Polen har som værtsland og midlertidig leder af OSCE afvist at tillade, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, får adgang til konferencen.

Lavrov anklager på sin side Vesten for at kompromittere Den Europæiske Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og at gøre den til et lydigt redskab for EU og USA.

OSCE har under krigen klart valgt side for Ukraine, siger han.