EU ser ny begyndelse med Storbritannien efter aftale

EU og Storbritannien har været på kant med hinanden siden Storbritanniens udtræden af EU. Men krigen i Ukraine har sat forholdet mellem de to parter i et nyt lys, og mandag blev der taget et afgørende skridt mod et tættere samarbejde med en ny principaftale om Nordirland.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde med Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak.

- Vi vidste, at det ikke ville blive let. At vi ville blive nødt til at lytte til hinanden og befolkningen i Nordirland, men vi vidste også, at vi kunne gøre det. For vi var opsatte på at finde en løsning, siger Ursula von der Leyen.

Hun fortæller, at de to allerede ved det første møde var enige om at de store udfordringer med krigen i Ukraine og klimaforandringer kaldte på en ny begyndelse.

- Vi har så meget til fælles. Vi kæmper for de samme værdier, og vi ønsker den bedste løsning for befolkningen i Nordirland i den situation, vi har nu, siger von der Leyen.

EU-Kommissionens formand mener, at principaftalen vil beskytte EU's indre marked og freden i Nordirland samtidig med, at virksomheder og borgere får lettere adgang til varer, der skal transporteres til Nordirland.

Rishi Sunak ser også principaftalen som et konkret eksempel på et tættere samarbejde med EU. Han fremhæver desuden, at Storbritannien og EU i de seneste måneder har koordineret tæt omkring sanktionerne mod Rusland og indsatsen for at hjælpe Ukraine.

- Der er en række områder, vi kan samarbejde produktivt omkring. Det arbejde begyndte EU-Kommissionens formand og jeg på, da vi mødtes første gang, siger Rishi Sunak.

Han peger desuden på energisikkerhed som et område, hvor de to stridende parter har fundet hinanden igen.

For EU har det dog været helt afgørende, at reglerne for varer på det indre marked bliver respekteret i den nye aftale. Her er EU-Domstolen i sidste ende garanten for forbrugernes sikkerhed, og for at undgå at virksomheder i EU-lande bliver udsat for ulige konkurrence.

Det er lykkedes at bevare i aftalen, mener von der Leyen. Selvom den indfører en såkaldt Stormont-bremse i tilfælde af uenigheder, så bevarer EU-Domstolen sin rolle, siger von der Leyen.

- EU-Domstolen er den eneste og ultimative domstol, når det gælder reglerne for det indre marked. Det vil fortsætte, siger EU-Kommissionens formand.

Stormont er navnet på det nordirske parlament. Rishi Sunak lægger på sin side vægt på, at det nordirske parlament vil få en større rolle i tilfælde af uenigheder. Dermed får Nordirland øget suverænitet i forhold til EU, mener han:

- EU-lovgivningen har en rolle i Nordirland, men det skal fremover ske med samtykke, siger Rishi Sunak.