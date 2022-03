EU vil ramme Hviderusland med nye sanktioner

EU-diplomater har ifølge Reuters onsdag godkendt nye sanktioner mod Hviderusland på grund af landets støtte til Ruslands invasion af Ukraine.

Det franske EU-formandskab siger i et tweet, at de nye sanktioner er rettet mod personer, som spiller en rolle ved angrebene på Ukraine.

Sanktionerne vil også ramme 'nogle økonomiske sektorer', især stål og tømmer.

USA råder mandag alle sine borgere til at forlade Rusland som følge af den russiske invasion i Ukraine.

Hviderusland tillod Rusland at opmarchere 30.000 soldater ved dets grænse til Ukraine. En stor del af den styrke deltager nu i angrebet på Ukraine.

Der er ikke tegn på, at hviderussiske soldater er ved at blive mobiliseret for at blive sendt ind i Ukraine.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, sagde før et møde med EU's forsvarsministre mandag, at Rusland vil placere atomvåben i Hviderusland, når en ændring af landets forfatning er på plads.

For halvandet år siden - den 9. august 2020 - blev den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, erklæret som vinder af et præsidentvalg med 80,1 procent af stemmerne trods massive anklager om valgsvindel - også fra neutrale valgobservatører.

Manden, der er blevet kaldt 'Europas sidste diktator', udløste dermed store demonstrationer i de hviderussiske gader. I kølvandet på protesterne døde mange under uro i gaderne.

Tusinder blev tilbageholdt, og menneskerettighedsorganisationer berettede om brug af tortur i landets fængsler. Nogle oppositionsledere fik lange fængselsstraffe. Andre som den førende præsidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja blev tvunget til at forlade landet.

Protesterne regnes for den mest betydningsfulde udfordring for Lukasjenko, siden han kom til magten i 1994.

Men også den udfordring lykkedes det ham brutalt at overvinde.

Siden har den hviderussiske præsident om muligt gjort sig endnu mere upopulær hos EU.

Det er blandt andet sket ved at bruge illegale migranter som politisk gengældelse for EU-sanktioner.

EU anerkender ikke længere Lukasjenko som præsident og har indført mange sanktioner i de seneste måneder på grund af undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i landet./ritzau/Reuters