Europa advarer: Vil gøre alt for at stoppe Putins krigsmaskine

Der er søndag voldsom fordømmelse hos flere europæiske ledere som følge af den seneste udvikling i krigen i Ukraine.

Over weekenden har billeder og meldinger fra den ukrainske by Butja særligt vakt stor opsigt. De viser, at flere civile angiveligt ligger døde i byens gader efter at være blevet henrettet af russiske styrker.

Rusland afviser at have dræbt eller såret nogen civile i byen.

Men reaktionen fra Vesten er søndag kraftig. Kritikken kommer blandt andre fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson.

- Ruslands forfærdelige angreb imod civile i Irpin og Butja er endnu mere bevis på, at Putin og hans hær begår krigsforbrydelser.

- Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at udsulte Putins krigsmaskine. Vi indfører yderligere sanktioner og øger den militære støtte, skriver han.

Også Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, er klar i mælet.

- At dræbe civile er en krigsforbrydelse, og vi vil ubønhørligt efterforske de forbrydelser, der bliver begået af Ruslands styrker, siger Scholz og tilføjer:

- De kommende dage vil vi sammen med vores allierede beslutte os for yderligere tiltag. Putin og hans tilhængere vil mærke konsekvensen.

Den italienske premierminister, Mario Draghi, kalder Ruslands påståede drab i Butja for 'forfærdelige og ubærlige'.

- De russiske myndigheder bliver nødt til straks at indstille fjendtlighederne, stoppe volden mod civile og blive holdt ansvarlige for, hvad der sket, siger premierministeren søndag i en udtalelse.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, skød reelt gang i krigen i Ukraine, da han i de tidligere morgentimer 24. februar annoncerede, at russiske styrker ville indlede en 'særlig militær operation' i Ukraine.