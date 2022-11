Europa-Parlamentet erklærer Rusland for statslig sponsor af terrorisme

Europa-Parlamentet har onsdag stemt for at betegne Rusland som en statssponsor af terrorisme. Det sker efter Ruslands bombardementer af civile og af civil infrastruktur.

Dermed ønsker Europa-Parlamentet at bane vejen for, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans regering kan drages til ansvar for forbrydelser mod civile ved en international domstol.

Europa-Parlamentet kan dog ikke alene erklære Rusland for en statslig sponsor af terrorisme på vegne af hele EU. Samtidig har EU i modsætning til lande som USA og Canada ikke et eksisterende retsgrundlag for at erklære stater for sponsorer af terrorisme.

Det ønsker flertallet, at EU indfører. Men det kan tage lang tid. Derfor skal vedtagelsen onsdag primært ses som et signal til Rusland og Ukraine.

Vedtagelsen kommer, efter at Rusland i de seneste uger har intensiveret sine greb på civile mål i Ukraine. Det er blandt andet gået ud over energiforsyningen i Ukraine. Men også hospitaler, skoler og krisecentre er blevet ramt.

Det er ifølge flertallet i Europa-Parlamentet i strid med international lov og den humanitære folkeret.

Det har længe været et ønske fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Rusland bliver erklæret for statslig sponsor af terrorisme.

Europa-Parlamentets beslutning er dermed endnu en understregning af, at Rusland med krigen i Ukraine er rykket ud af det gode selskab.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, mener, at beslutningen har en betydning, som rækker ud over krigen i Ukraine.

- Rusland er en terroriststat. Det er nu bekræftet af Europa-Parlamentet. Rusland har en historie der omfatter terrorhandlinger mod suveræne stater, støtte til terrorregimer og -organisationer inklusiv Wagner-gruppen, skriver Dmytro Kuleba på Twitter.

Den ukrainske udenrigsminister henviser dermed til, at det ikke kun er i Ukraine, men også har været militært aktiv i blandt andet Georgien, Transnistrien og Tjetjenien.