Europæiske aktier bløder under oliekrig og coronaudbrud

Flere europæiske aktiemarkeder styrtdykker ved åbningen mandag morgen.

Det sker i kølvandet på en priskrig på oliemarkedet, der har hamret priserne på olie voldsomt ned. Og det sker samtidig med et udbrud af coronavirus, der fortsat holder markederne i et jerngreb.

I de store europæiske lande Storbritannien og Tyskland er aktierne faldet med omkring 8 procent ved åbningen mandag.

Det britiske FTSE 100-indeks falder med 8,2 procent og er på vej mod sin værste dag siden 2008. Det skriver britiske The Guardian.

Det tyske DAX-indeks falder med 8,1 procent. Det skriver AFP.

I Norge og Sverige falder aktierne med henholdsvis 12 og 6 procent.

Den norske krone er desuden svækket mere end 3 procent over for den danske af slagsen. Over for den amerikanske dollar er den norske krone i det svageste niveau siden 1985.

Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks falder mandag morgen med 5,7 procent. Holder de fald ved ind til børslukning mandag, vil indeksene ifølge Bloomberg News være faldet mere end 20 procent fra toppen. Det kaldes et 'bear market' - eller bjørnemarked.

Oliepriserne er faldet omkring 25 procent mandag morgen, efter at Saudi-Arabien i weekenden har sænket priserne og offentliggjort planer for et massivt produktionsløft i april.

Trækket kommer efter fredagens sammenbrud i forhandlingerne mellem Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og Rusland fredag.

Også i Danmark er aktierne styrtdykket.

Det toneangivende indeks i Danmark, C25-indekset, åbnede mandag morgen med et fald på over seks procent fra handlens start.

Til sammenligning har indekset i sin levetid siden 2016 ikke oplevet et dagsfald på mere end 3,8 procent.

Siden har markedet rettet sig lidt, og klokken halv ti har C25-indekset tabt over fem procent af den værdi, det lukkede med fredag.

På de 30 minutters handel har indeksets aktier dermed tabt over 120 milliarder kroner i markedsværdi.