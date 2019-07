Eva overlevede holocaust: Nu er hun død i Auschwitz

Mistede livet under en tur til Polen, hvor hun fortalte om kampen for at overleve opholdet i den berygtede dødslejr

Torsdag døde den 85-årige Eva Mozes Kor under et af sine regelmæssige besøg til koncentrationslejren Auschwitz.

Rejsen var en del af det livslange arbejde, som den nu amerikanske statsborger har lavet for at udbrede kendskabet til de rædsler, som hun og hendes familie sammen med millioner af andre jøder blev udsat for.

I 2017 mødte Ekstra Bladet Eva Kor, hvor hun fortalte sin gribende historie. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mengele grinede af mig

I lejren blev hun og hendes 10-årige tvillingesøster, Miriam, under 2. verdenskrig udsat for frygtelige medicinske forsøg, som Hitlers dødsengel, Josef Mengele, udførte.

- Det var ikke et sted, folk kom hen for at blive helbredt, sagde Eva Kor, da Ekstra Bladet i 2017 mødte hende i netop Auschwitz.

- Det var et sted, folk døde. Overalt var der mennesker, der skreg.

- Mengele kom ind næste dag. Han så på min journal og sagde grinende, at det var ærgerligt, at jeg var så ung og så kun havde to uger tilbage at leve i, fortalte hun om de indsprøjtninger, som hun og søsteren blev udsat for.

At de to søskende overlevede er et mirakel. For var en af dem død af de sadistiske eksperimenter, var det nemlig fast rutine for Mengele at aflive den overlevende tvilling, så deres kroppe kunne blive obduceret sammen.

Her er det sidste tv-interview med Eva Kor. Video: Facebook

Tilgiv dine fjender

Ifølge The Guardian nåede Eva i denne uge at give et sidste tv-interview til det lokale museum, før hun døde.

Her gav hun endnu engang udtryk for sin livsfilosofi, der var, at dialog og forståelse - og ikke hævn - er vejen til at undgå et nyt holocaust.

- Tilgiv dine værste fjender.

- Da jeg tilgav nazisterne, følte jeg mig sat fri fra Auschwitz og alle dets tragedier.

Mens Eva og hendes søster overlevede rædslerne i dødslejren, mistede to andre søstre og deres forældre livet.

Eva Kor vil blive begravet i sit nye hjemland, USA. Hun blev oprindeligt født i Rumænien.

Her endte flertallet af dem, som nazisterne sendte til dødslejren i Auschwitz. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Can you believe that today I can get chicken McNuggets near Auschwitz? That would have been wonderful 75 years ago. They taste the same in every country and were delicious @McDonalds @TheStoryOfEva @candlesmuseum pic.twitter.com/crvCbKjZWR — Eva Mozes Kor (@EvaMozesKor) 3. juli 2019

Her er det Evas sidste tweet, der blev lagt op, dagen før hun døde.