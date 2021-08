Evakuerede landet i København

SAS-flyet har mellemlandet i Dubai under turen fra Islamabad i Pakistan

Søndag middag er et evakueringsfly fra Islamabad landet i København med 131 personer om bord.

Passagerne er evakuerede og myndighedspersoner. Der er også personer om bord, som de danske myndigheder har hjulpet Island og Sverige med at evakuere.

I alt 90 passagerer er evakuerede. Det skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Twitter.

Danmark evakuerer blandt andre afghanere, der har arbejdet for den danske ambassade. Også deres familier evakueres.

Lørdag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at 450 personer indtil videre var blevet evakueret fra Kabul med kurs mod Danmark.

Samtidig var der mellem 90 og 100 personer på danskerlisten i Afghanistan.

Danskerlisten er en liste, man kan tilmelde sig på Udenrigsministeriets hjemmeside. På listen er danske statsborgere eller personer med lovligt ophold i Danmark.

SAS-flyet har mellemlandet i Dubai under turen fra Islamabad i Pakistan.

De, som Danmark har evakueret fra Afghanistan, er blevet fløjet fra den afghanske hovedstad, Kabul, til hovedstaden Islamabad i nabolandet Pakistan.

Pakistan har lovet Danmark at bistå i arbejdet med at få evakueret blandt andet lokalt ansatte og tolke, der har arbejdet for den danske stat. Det gælder også ansatte på den danske ambassade i Kabul.

De første 84 evakuerede landede i Danmark torsdag morgen.

De blev derefter kørt til Center Sandholm i Nordsjælland. Det er et af to centre, der skal huse de evakuerede afghanere i den kommende tid.

Danmark har i løbet af denne uge været i gang med at evakuere folk fra Afghanistan.

Det sker, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban sidste søndag trængte ind i Kabul og definitivt overtog magten i landet.