Facebook, Instagram og Twitter blokeret i Myanmar

En lang række sociale medier bliver lige nu blokeret i Myanmar, efter militæret mandag kuppede sig til magten.

Således kupmagerne givet ordre til, at landets teleselskaber blokerer Twitter og Instragram. I forvejen var Facebook blevet blokeret.

Torsdag kommenterede en repræsentant fra Facebook sagen:

- Vi opfordrer myndighederne til at genoprette forbindelsen, så folk i Myanmar kan kommunikere med deres familier og venner og få adgang til vigtige oplysninger.

Med blokeringen viser de sociale medier endnu engang, hvor skrøbelige de er, når det kommer til at give plads til kritikere af en regering. De sociale medier er tidligere blevet kritiseret for at give plads til den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps ytringer, uden at det har været modsagt.

Indbyggere i Yangon lyser op med deres mobiltelefoner, efter at dele af adgangen til sociale medier i Myanmar er blevet blokeret. Foto: Str./Ritzau Scanpix

Populært

Facebook er meget populær i Myanmar og den primære kommunikationsplatform. Det sociale medie bruges ofte af ministerier til at udsende erklæringer.

NetBlocks, der overvåger internetafbrydelser over hele verden, oplyser, at tjenesteudbydere i Myanmar har blokeret eller begrænset adgangen til Facebook, Instagram og WhatsApp. De to sidstnævnte ejes også af Facebook.

- Facebook-tjenester er nu blevet begrænset af flere internetudbydere i Myanmar, efter at operatører tilsyneladende har modtaget en blokeringsordre, skriver NetBlocks på Twitter.

Den statsejede internetudbyder i Myanmar MPT har i videst udstrækning blokeret adgangen, tilføjer NetBlocks.

Myanmar blev tidligt mandag morgen lokal tid kastet tilbage til et militærstyre, da soldater anholdt landets de facto-leder, den demokratisk valgte Aung San Suu Kyi, og andre civile ledere i en række razziaer.

Fordømt

Kuppet har udløst international fordømmelse og frygt for, at militæret vil tvinge de 54 millioner indbyggere tilbage til årtierne med det juntastyre, der gjorde Myanmar til et af Asiens mest fattige og undertrykte lande.

Onsdag sagde FN's generalsekretær, António Guterres, at han vil forsøge at presse Myanmars hærgeneraler til at skifte kurs.

- Vi vil gøre, hvad vi kan, for at mobilisere alle nøglespillere og det internationale samfund for at lægge nok pres på Myanmar for at sikre, at dette kup mislykkes, sagde Guterres til The Washington Post.