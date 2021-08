Faldt fra fly: Flere personer døde i Kabuls lufthavn

I alt syv personer er nu afgået ved døden i kaosset i Kabuls lufthavn.

Det oplyser amerikanske militærkilder til nyhedsbureauet AP.

Flere afgik ifølge nyhedsbureauet ved døden, da de faldt fra et amerikansk militærfly.

Uhyggelige billeder

Ekstra Bladet beskrev tidligere mandag, hvordan en række voldsomme videoer fra lufthavnen florerer på nettet. I en af dem kan man se en flere personer sidde på ydersiden af den nederste del af et amerikansk C-17-fly, mens det bevæger sig hen ad startbanen.

Andre videoer viser et tilsvarende fly lette fra lufthavnen, hvor man kort efter kan se noget, der tilsyneladende falder fra flyet.

Hvorvidt der er tale om samme fly, og om det er en person, der falder fra flyet, er ikke bekræftet. Det er også uvist, om dødsfaldene har forbindelse til det, man ser på vidoerne.

Kilderne til videoerne er ligeledes uvis, men de er delt af flere lokale og journalister, der beskæftiger sig med situationen og området.

Forsøger at flygte

Den hurtige eskalering af situationen i Afghanistan samt Talibans overtagelse af Kabul har fået tusindvis af afghanere til i desperation at søge mod lufthavnen i Kabul.

Mange i håbet om, at de kan finde et fly, de kan komme om bord på, men den kaotiske situation fik hurtigt mange til at indse, at muligheden for at kunne boarde et fly i klassisk forstand i god ro og orden var begrænset.