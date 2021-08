Familiemedlem til journalist i Tyskland dræbt af Taliban

Et familiemedlem til en journalist, der arbejder for det tyske medie Deutsche Welle, er blevet skudt og dræbt af Taliban-krigere i Afghanistan.

Det oplyser Deutsche Welle torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge mediet blev familiemedlemmet dræbt, da medlemmer fra Taliban-bevægelsen gik dør til dør i det vestlige Afghanistan for at finde journalisten, der nu arbejder i Tyskland.

Da dette ikke lykkedes, blev familiemedlemmet dræbt i stedet.

Et andet familiemedlem blev alvorligt såret i forbindelse med angrebet.

Andre af den mandlige journalists slægtninge havde ifølge Deutsche Welle held med at slippe væk i sidste øjeblik. De er nu på flugt ifølge mediet.

Journalistens navn og nationalitet oplyses ikke.

- Drabet på et tæt familiemedlem til en af vores redaktører begået af Taliban er utrolig tragisk. Det demonstrerer den akutte fare, som al vores personale og deres familier er udsat for i Afghanistan, siger Deutsche Welles direktør, Peter Limbourg, ifølge dpa.

- Taliban er åbenbart allerede i gang med at foretage en organiseret eftersøgning for at finde journalister i Kabul og andre provinser.

Ifølge den uafhængige organisation Committee to Protect Journalists (CPJ), der arbejder for pressefrihed verden over, har Taliban-krigere ransaget i alt tre Deutsche Welle-ansattes hjem i Afghanistan, siden den militante bevægelse overtog magten i landet.

Flere af de ansatte er siden gået i skjul.

Ifølge nyhedsbureauet AFP efterforsker CPJ også meldinger om, at Taliban-krigere skulle have overfaldet og banket mindst to journalister i den østlige by Jalalabad. Det skulle være sket, mens journalisterne dækkede en protest mod Talibans magtovertagelse.

En talsmand for den militante bevægelse sagde tirsdag på et pressemøde i Kabul, at Afghanistans private medier 'kan fortsætte med at være frie og uafhængige' under Talibans styre.

Det fik onsdag CPJ til at opfordre Taliban til at stoppe med at ransage journalisters hjem og bruge vold mod dem.