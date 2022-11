Familier raser mod Putin: - Er du en mand eller hvad?

Ruslands præsident beskyldes for at ville iscenesætte et møde med mødre og koner til soldater, der er blevet indkaldt til krigen i Ukraine

Er Vladimir Putin ved at bukke under for presset, eller er der tale om rent skuespil?

Siden den russiske præsident for godt to måneder siden mobiliserede 300.000 unge mænd til krigen i Ukraine, har mødre og koner i massevis klaget over de kritisable forhold, det sker under.

I en sjælden videotale annoncerer Vladimir Putin, at flere tropper skal kæmpe i krigen mod Ukraine Putin annoncerede en stor mobilisering i september.

Nu giver Putin senere på ugen en gruppe mødre foretræde i Kreml, så de kan klage deres nød. Men flere organisationer mener, at der bliver tale om et iscenesat møde, hvor deltagerne bliver håndplukket.

Kig os i øjnene

Repræsentanter fra 'Foreningen af Komitéen af Soldaternes Mødre i Rusland' fortæller således til The Guardian, at de slet ikke er blevet kontaktet i forbindelse med mødet.

Det oplyser advokat Valentina Melnikova, der siden 1989 har kæmpet for veteraners rettigheder i Rusland:

- Selvfølgelig har de ikke inviteret os, og selvfølgelig har vi ikke lyst til at deltage, siger hun til det britiske medie.

Olga Tsukanova, der er leder af Rådet for Mødre og Koner, kalder Putin en kujon, der gemmer sig for deres kritik.

- Vladimir Vladimirovich Putin, er du en mand eller hvad? Har du modet til at kigge os i øjnene og ikke med håndplukkede kvinder og mødre, som er i din lomme, men med rigtige kvinder, spørger hun retorisk den russiske præsident i The Guardian.

Lagt ned af klager

Hos soldater-mødrenes fagforening lyder det, at man er lagt ned af klager over mobiliseringen på blot få måneder.

- Det er en svær tid. Vi har aldrig haft tusindvis af klager før. Mobiliseringen virker til at fungere på en fuldstændig lovløs måde, siger advokat Valentina Melnikova.

Klagerne går især på, at de russiske soldater er blevet indkaldt under mærkelige forudsætninger, og at de bliver dårligt trænet og dårligt bevæbnet. Det betyder, at mange af dem vender hjem i kister fra Ukraine, lyder kritikken.

Det er ni måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine. Sidenhen har ukrainske styrker tvunget russerne i deffensiven. Senest har man befriet byen Kherson.