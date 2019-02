Fanget midt konflikt: Kan ikke komme hjem til Danmark

- Vi er meget bange for, at der kommer krig.

Der er angst at spore i stemmen på 73-årige Shamim Bundgaard, og ordene er ikke til at tage fejl af, da Ekstra Bladet sent onsdag aften lokal tid fanger hende over en dårlig telefonforbindelse i Pakistan. De seneste 12 timer har været dybt kaotiske.

Først på morgenstunden satte hun sig i et fly på vej hjem mod København, hvor hun de seneste 40 år har boet med sin mand. Men da flyet skulle til at lette, fik passagerne pludselig en meddelelse, der skabte panik blandt passagerne.

Efter missilangreb på nabo: Frygt for krig mellem stormagter

Militær over det hele

Kaptajnen meddelte over radioen, at Indien havde sendt kampfly ind over grænsen til Pakistan, som havde besvaret truslen ved at åbne ild.

- De sagde, at al flyvning var suspenderet, fordi Indien havde sendt kampfly ind i Pakistan, som blev skudt ned af vores hær, fortæller Shamim Bundgaard.

Spændingerne i den omstridte Kashmir-provins, som både Indien og Pakistan gør krav på, er på sit højeste, siden de to atommagter senest udkæmpede en blodig krig for 48 år siden.

Ifølge generalmajor Asif Ghafoor, der er talsmand for Pakistans væbnede styrker, har pakistansk militær taget en indisk pilot til fange efter nedskydningen, mens Indien kun bekræfter, at en pilot er savnet. Mindst to piloter og seks civile er omkommet i onsdagens kamphandlinger.

Der er meldinger om lange køer foran tankstationer og supermarkeder på begge sider af grænsen, mens frygten for regulær krig mellem stormagterne vokser.

Selvom Shamim Bundgaard befinder sig i byen Lahore flere hundrede kilometer syd for den omstridte Kashmir-provins, forklarer hun, at situationen generelt er uholdbar.

- Vi er først lige kommet hjem til min families hus igen, fordi alt er kaos. Der var lange køer på vejene, fordi militæret er overalt. Situationen er ikke sikker her. Nu venter vi, fordi vi er bange for, at de indiske kampfly skal komme igen, siger den 73-årige pensionist.

Shamim Bundgaard bor til dagligt med sin mand, Preben Bundgaard, i københavner-forstaden Emdrup. Privatfoto

Indtil videre har det pakistanske militær suspenderet al flyvning i 72 timer. Det betyder, at Shamim Bundgaard ikke kommer hjem til sin mand lige foreløbigt.

Hun fortæller, at familie og venner er klar over, at hun nu er fanget i en storpolitisk konflikt.

- Jeg har talt med min mand og mine venner i Danmark, og de ved, hvordan situationen er i Pakistan. De er allesammen nervøse, men de er glade for, at jeg er i god behold.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Preben Bundgaard, der følger situationen i Pakistan time for time. Han fortæller dog, at han er sikker på, at hans kone nok skal klare sig.

- Hun kender området, og hun taler sproget, så jeg ved, at hun nok skal begå sig, siger han.

Indien og Pakistan har været i krig med hinanden tre gange siden løsrivelsen fra Storbritannien i 1947, men det er første gang i historien, at de to atommagter har indledt luftangreb mod hinanden.

Begge lande administrerer hver deres del af den omstridte Kashmir-provins. En række lande som Kina og USA har appelleret til Pakistan og Indien om at nedtrappe konflikten hurtigst muligt.

Kashmir har været omstridt i årtiier Indiens militær nedskød onsdag mindst et af Pakistans fly, og mistede angiveligt samtidig selv et kampfly i en eskalerende konflikt mellem de to nabolande. Herunder fakta om Kashmir-konflikten: * Indien og Pakistan har siden de opnåede selvstændighed i 1947 ligget i konflikt om Kashmir. Området udløste regulære krige mellem de to lande i 1947, i 1965 og i 1999. * Det hinduistiske Indien kontrollerer to tredjedele af det bjergrige område. Både i den indiske og den pakistanske del er et stort flertal af indbyggerne muslimer. Der bor i alt omkring 11 millioner mennesker i regionen. * Siden 1989 har der været et oprør i gang i den indisk-styrede del af Kashmir.Mere end 47.000 mennesker har mistet livet, mens omkring 10.000 er blevet bortført. Indien anklager Pakistan for at støtte oprøret og drive træningslejre for muslimske oprørere. * India og Pakistan blev i 2003 enige om en våbenhvile, men fredsprocessen har stået i stampe i årevis - navnlig efter et blodigt angreb i Mumbai i 2008. Pakistanske ekstremister har fået skylden for massakren på 164 mennesker i den indiske storby. * De to atommagter gør begge krav på Kashmir. En FN-resolution fra 1948 fastslår, at der skal holdes en folkeafstemning om Kashmirs fremtid, men den har endnu ikke fundet sted. * Mange ønsker, at Kashmir skal være selvstændigt. * En del af Kashmir, det stort set ubeboede området Aksai Chin, er kontrolleret af Kina. Kilde: Ritzau

Både Indien og Pakistan hævder at have nedskudt kampfly

Ekspert: Pakistan og Indien er ikke interesseret i krig

Se også: Indien gennemfører luftangreb i Pakistan

Pakistan anklager Indien for nyt angreb: Seks civile dræbt