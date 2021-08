Far til dræbt amerikansk soldat i Kabul er vred på militæret

Steve Nikoui sad torsdag klæbet til tv-skærmen i sit hjem i Norco i den amerikanske delstat Californien i håbet om at finde tegn på, at hans søn, korporal Kareem Nikoui, havde overlevet et bombeangreb ved lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Men imens han sad og så tv, troppede tre marinesoldater op på hans dørtrin med den værst tænkelige nyhed.

20-årige Kareem Nikoui, der dagen inden havde sendt en video hjem, hvor han uddeler slik til afghanske børn, var blandt de 13 amerikanske soldater, der torsdag var blevet dræbt i selvmordsangrebet.

- Han blev født det samme år, som det hele begyndte, og endte sit liv samtidig med afslutningen af denne krig, siger Steve Nikoui med henvisning til, at USA invaderede Afghanistan i 2001.

Lørdag offentliggjorde det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, navnene på de 13 amerikanske soldater, der sammen med mindst 79 afghanere blev dræbt i torsdagens angreb.

Blandt de dræbte er også 23-årige korporal Nicole Lee fra Sacramento i Californien.

Blot dage inden, hun blev dræbt, havde hun lagt et billede ud på sociale medier af sig selv i uniform og med et spædbarn på armen.

- Jeg elsker mit job, skrev hun.

Islamisk Stat (IS) har taget skylden for selvmordsangrebet ved lufthavnen, der blev udført, mens masseevakueringer stod på, og tusindvis af afghanere forsøgte at komme ud af landet.

Siden den militante bevægelse Taliban indtog Kabul den 15. august, har mange lande haft travlt med at evakuere egne statsborgere og lokalt ansatte afghanere og deres familier.

- Jeg er virkelig skuffet over den måde, præsidenten har håndteret det her på, siger Steve Nikoui om den amerikanske præsident, Joe Biden.

- Men jeg er endnu mere skuffet over den måde, militæret har håndteret det på. De øverstkommanderende på jorden burde have anerkendt denne trussel og adresseret den.

USA's forsvarsministerium oplyste lørdag, at to højtplacerede IS-medlemmer blev dræbt, da USA natten til lørdag dansk tid gennemførte et droneangreb i Afghanistan.

Præsident Joe Biden har advaret om, at et nyt angreb fra IS kan være lige om hjørnet i Kabul.