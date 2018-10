Fars skæbnesvangre fortælling: Min lille pige døde i orkanen

Orkanen 'Michael' har indtil videre taget 13 menneskeliv, efter den onsdag ramte Florida og Georgia i USA.

En af ofrene er den 11-årige pige, Sarah Radney.

I et følsomt interview med New York Times fortæller faderen Roy Radney nu, hvordan han hjælpeløst oplevede sin datter dø.

Alle var i godt humør

11-årige Sarah Radney var på besøg hos sine bedsteforældre i det sydvestlige Georgia i USA.

Roy Radney vidste godt, at en orkan ville ramme delstaten, men hans far forsikrede ham om, at huset sagtens kunne holde til orkanens vindstød.

De aftalte derfor at ringes ved hver time.

- Alle var i godt humør, og min datter skulle komme hjem dagen efter, siger Roy Radney.

Men selv om han hørte sin datters stemme hver time, var han stadig bekymret.

Roy Radney kunne nemlig se på de sociale medier og lokale nyhedsstationer, at orkanen var langt voldsommere end forventet.

Han ringede derfor til sin datter flere gange. Men signalet gik ikke igennem.

Efter flere forsøg tog Ron Radneys mor telefonen.

- Sarah er blevet ramt i hovedet.

Roy Rodney (til vestre) og Sarah Rodney (til højre) står sammen med mor og lillesøster. Foto: Privatfoto

Vi går en mørk tid i møde

Den kraftige vind havde revet en carport løs nær bedsteforældrenes hjem. Carporten blev kastet op på hustaget, hvorefter en løs metalstolpe borede sig gennem taget og ramte hende i hovedet.

Sarah lå derefter på gulvet og gispede efter vejret.

Orkanens kraftige vindstød medførte at træer, bygningstage og el-master lå spredte over det hele.

Det tog seks timer før, at redningsfolk ankom til bedsteforældrenes hus. Men det var for sent. Sarah Radney var allerede død.

- Jeg bor kun halvanden time væk fra mine forældre. Men jeg kunne ikke bevæge mig udenfor, siger Ron Radney.

Han kan ikke forstå, at hans lille pige er død. Tiden er gået i stå.

- Det er en mørk tid, som vi går i møde uden Sarah, siger faderen.

Orkanen 'Michael' ramte Floridas Golfkyst onsdag morgen og udviklede sig til en kategori 4-orkan med en vedvarende vind på 250 km/t. Op af dagen bragede orkanen nordøst mod delstaten Georgia.