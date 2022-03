Farvel: Familien under belejring

Tårerne kommer frem i Julia Gritsays øjne, da hun i en bus fyldt med andre flygtninge forklarer om hendes families situation.

Hun er netop kommet ombord i bussen, som kører flygtningene fra havnebyen Odessa til sikkerhed i nabolandet Moldova.

- Jeg krammede min mor og forsøgte ikke at græde. Hun er i nogenlunde sikkerhed i Odessa. Men resten af familien er i Mariupol, forklarer Julia Gritsay til nyhedsbureauet AP.

Byen Mariupol, hvor Julias familie befinder sig, har været genstand for massivt russisk bombardement i de seneste uger. Tusindvis har mistet livet og katastrofale scener har udspillet sig i havnebyen.

Russerne krævede igår, at Ukraine skulle opgive at forsvare byen mod de russiske angreb.

Til gengæld lovede de russiske styrker at stoppe kamphandlingerne. Men Ukraine nægtede i nat at opgive kampen om den omstridte havneby.

EU-top: Krigsforbrydelser i Mariupol

I bussen på vej ud af Ukraine kan Julia Gritsay og de andre flygtninge se tilbage mod deres krigshærgede land.

- Jeg håber, at dem som følger med i nyhedsdækningen forstår, at dette ikke er Ukraines skyld. Vi forsøgte bare at vokse som nation i vores land. Vi invaderede ikke nogens land. Det handler om politisk spil og diplomati - men nu er folks liv på spil, fortæller Julia Gritsay til nyhedsbureauet AP, som har interviewet hende på bussen ud af Ukraine.

Lokale borgere graver en grav langs en gade i Mariupol. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

I Mariupol, hvor hendes familie stadig er, dør der så mange, at de må begraves på græsplæner blandt beboelsesområder. Fordi de pårørende ikke har adgang til byens begravelsespladser uden for centrum. For her kontrollerer russerne området. Ofte bliver situationen i byen beskrevet som en humanitær katastrofe.

En ukrainsk officer fortæller mandag til CNN, at der falder bomber 'hvert tiende minut'.

- Rusland laver mange krigsforbrydelser. Det som sker i Mariupol, er en massiv krigsforbrydelse, udtalte EUs udenrigschef, Josep Borrell, forud for et møde mellem EU's udenrigsministre mandag.

Humanitær korridor

I Mariupol har borgerne ikke adgang til vand, elektricitet og medicin. Mange af de oprindeligt 450.000 borgere er flygtet ud af den strategisk vigtige havneby, som ligger i ud til havet i den østlige region Donetsk.

Men der har været store problemer med at få de humanitære korridorer, hvor de civile kunne forlade byen, til at være sikre nok. Russerne har, ifølge Ukraine, blandt andet bombarderet en humanitær korridor i Mariupol. Det har derfor været svært for de op mod 350.000 borgere, der stadig menes at være i Mariupol, at komme væk fra de voldsomme krigshandlinger. Blandt dem er Julia Gritsays familie, der stadig befinder sig i byen.

- Jeg var naiv nok til at tro, at ingen ville angribe Ukraine. Jeg troede, at Rusland var vores allieret. Angrebet føltes som at få en kniv i ryggen, fortæller Julia Gritsay til AP.