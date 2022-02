Fastfood-kæder hjælper ukrainske soldater

McDonald's og KFC tilbyder hjælp under russisk invasion af Ukraine

De to amerikanske fastfood-kæder McDonald's og KFC genåbner deres køkkener for at hjælpe ukrainske soldater og civile med mad.

Det skriver Kyiv Independent.

McDonald's donerer fødevarer til lokale myndigheder, som derefter fordeler fødevarerne, hvor det hjælper mest. Det drejer sig blandt andet om vand, grøntsager, frugt, æg, salater, donuts og diverse service såsom kopper og bestik.

Hos KFC har man på tværs af landet opfordret til at åbne køkkener, hvor det stadig er sikkert. Deres restauranter fokuserer primært på at levere mad til de ukrainske styrker og hospitaler.

KFC opfordrer samtidigt andre restauranter i landet til at åbne deres køkkener, så der kan leveres mad til dem, som mangler det.

'Vi er nu én stor familie, som hjælper hinanden uden at tøve!' skriver KFC på Instagram.