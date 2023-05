Fatal politijagt på to teenagere fører til optøjer i Cardiff

Op mod 15 politibetjente er blevet såret under omfattende optøjer i den walisiske hovedstad, Cardiff.

Det oplyser politiet tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Urolighederne fandt sted sent mandag aften og natten til tirsdag, efter at to teenagedrenge havde mistet livet i en elcykel-ulykke.

Flere biler blev sat i brand, og store grupper af unge mennesker kastede med sten og fyrværkeri mod politibetjente i området Ely i Cardiff.

Det fremgår af videoer, der blev livestreamet på YouTube.

Mange klandrer politiet for, at de to drenge på 15 og 16 år mistede livet, da de forulykkede på en elcykel.

Tirsdag morgen oplyste politiet, at optøjerne skyldtes falske rygter om en politijagt. Men da der senere på dagen blev offentliggjort en optagelse fra et overvågningskamera, der tydeligt viser, at en politibil fulgte efter elcyklen, ændrede politiet forklaring.

Mange lokale indbyggere er vrede over, at det tog politiet et døgn at fortælle sandheden.

- Politiet har løjet, siden dette skete. Den eneste grund til, at det har indrømmet, at det var involveret i en biljagt, er, at videoen er blevet offentliggjort, siger en ven til en af de afdøde til avisen The Guardian.

Tirsdag morgen fortalte kriminalkommissær ved South Wales Police Alun Michael, at urolighederne fulgte i kølvandet på rygter om, at de to teenagere var døde i et styrt, mens de blev jagtet af politiet.

- Jeg forstår det sådan, at der var en trafikulykke, der involverede to teenagere på en terræncykel eller scooter. Og på tragisk vis døde de, sagde han til BBC Radio.

- Det lader til, at der var rygter om en politijagt, hvilket ikke var tilfældet.

Ifølge South Wales Police var ulykken allerede sket, da betjente ankom til stedet.

Sagen skal nu efterforskes af en specialenhed. Politiet skal blandt andet svare på spørgsmål om biljagten, og hvorfor politiet brugte 24 timer på at indrømme, at det fulgte efter drengene.