FBI i ny strategi: Vil du sladre om Putin?

FBI forsøger nu helt åbent at lokke russere på ambassaden i Washington D.C. til at blive spioner. Efterretningstjenesten målretter annoncer på de sociale medier mod russere, der vil gå imod Putin

Hvis der er russere i Washington D.C., som er klar til at sladre om Putin, så står amerikanerne altid klar med åbne arme. Men nu tager USA moderne metoder i brug for at få diplomater og efterretningsagenter, som er imod krigen i Ukraine, til at 'hoppe over' og blive spioner mod Rusland.

Ifølge Washington Post laver FBI nemlig målrettede annoncer på de sociale medier, hvor der på russisk står en opfordring til at kontakte dem, for at tale om Putin og dermed blive spion for USA. Annoncerne er 'geo-targeted', så de kun kommer på telefonen, hvis man er i nærheden af den russiske ambassade. De forsvinder igen, så snart man forlader området, skriver avisen.

Dermed er annoncerne meget specifikt målrettet de ansatte på den russiske ambassade.

FBIs annonce på Facebook opfordrer russere til at tale om Putin. Og dermed blive spioner for USA.Foto: FBI/Facebook

Tal tydeligt - til FBI

Annoncerne optræder på Facebook, Twitter og Google og har et billede af den russiske præsident Putin samt et omskrevet citat fra præsidenten. Her spiller FBI på en episode fra lige før krigen, hvor Putin irettesatte Ruslands efterretningschef for rullende kameraer.



'Tal tydeligt!' sagde præsidenten til den nervøse efterretningschef, som, ifølge Putin, ikke udtalte sig hårdt nok om situationen i udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk.

- Tal tydeligt - vi er klar til at lytte, lyder overskriften på FBI's annoncer, der rammer ambassadeansatte, spioner og efterretningsagenter, når de møder på arbejde. Over billedet står der: Hvis du har information som FBI kan bruge - så kontakt os venligst.



Hvis man klikker på linket kommer man ind på en FBI hjemmeside, hvor man på russisk og engelsk bliver opfordret til at møde op personligt på en adresse og melde sig.

Oprør mod Putin er urealistisk

Washington Post citerer en ekspert for, at strategien med annoncer på de sociale medier måske vil virke. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen er mere i tvivl.

- Det er en slags moderne udgave af at smide flyveblade ned. Jeg har dog mine tvivl, om det har den store effekt. Hvis man er ansat i den branche, ved man jo allerede, hvad man skal gøre, hvis man vil gå over til fjenden. Desuden er det jo ikke 'hr. hvem som helst', som bliver ansat på ambassaden i Washington D.C. Det må formodes, at de er meget loyale over for præsident Putin, siger Peter Viggo Jakobsen.

Vestens våde drøm er, at der kommer et internt opgør med Putin. At Ruslands elite vender sig mod præsidenten. Det kunne ske ved, at dele af toppen i militæret, oligarkerne eller diplomatiet vælger at gå imod Putin. Det er det, som FBI forsøger med de målrettede annoncer mod de ansatte på ambassaden i Washington D.C.

- Der har jo været eksempler på, at nogle russere, for eksempel soldater, vender sig mod krigen. Men vi vil ikke se, at de begynder at hoppe af i hobetal. Et decideret oprør mod Putin er på nuværende tidspunkt ikke realistisk - i hvert fald ikke på den korte bane, siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.