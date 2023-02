Febrilsk søgen efter venner: - Hun svarer ikke længere

Befinder du eller nogle af dine pårørende sig i det ramte område? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

- Kan nogen høre mig?

Sådan lyder det fra redningsarbejdere i Tyrkiet og Syrien lige nu.

Jordskælvet natten til mandag har skabt store ødelæggelser og fanget mange hjælpeløse mennesker under murbrokker.

Kaosset er også at finde i byen Şanlıurfa, hvor Omer El Cuneyd febrilsk leder efter en familie, han kender, fortæller han til The Guardian.

- Indtil klokken 11 eller middag svarede hun mig stadig på telefonen. Men nu er der intet svar. Hun er dernede. Jeg tror, hendes batteri er løbet tør, siger han.

Rundt om de ødelagte bygninger tilbyder mennesker deres hjælp.

Både civile og redningsarbejdere forsøger at hjælpe folk under murbrokker i byen Şanlıurfa. Foto: Remi Banet/AFP/Ritzau Scanpix

Trodser vejret

Mindst 30 er erklæret døde i provinsen Şanlıurfa, hvor 200 bygninger smuldrede fra jordskælvet, der blev målt til 7,8 på richterskalaen før daggry, anden rystelse, som blev målt til 7,7, og efterfølgende ekstreme bølger af efterskælv.

Foran Omer lå rester fra en sofa, flænsede gardiner og en stol med knuste metalben. Mandag aften begyndte frostgraderne at titte frem, men det stoppede ikke Omer i at lede efter sine venner, inden det er for sent.

Han havde nemlig tænkt sig at blive hele natten uanset vejret, udmattelse og frygt.

- Det er jeg nødt til, siger han.

I skrivende stund er der over 4300 bekræftede dødsfald efter jordskælvene i Tyrkiet.