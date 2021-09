Fem bjergbestigere dør på Europas højeste bjerg

En snestorm viste sig at blive fatal for fem bjergbestigere, der som følge af stormen blev fanget på det russiske bjerg Elbrus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En større redningsaktion blev sat ind af de russiske myndigheder, som fik reddet gruppens resterende 14 personer på toppen af bjerget.

Aktionen blev vanskeliggjort af kraftig vind og store mængder sne, mens temperaturerne blev målt til minus 20 grader.

Elbrus ligger i Kaukasus og er 5642 meter højt. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix

Den store gruppe med bjergbestigere slog ifølge myndighederne alarm lige inden klokken 17 russisk tid, hvor forholdene tydede på at blive for hårde.

Det viste sig at være helt korrekt.

- Vejret udviklede sig i en katastrofal retning, siger Denis Alimov, der organiserer guider til bestigninger af bjerget, til det russiske nyhedsbureau.

Han fortæller videre, at gruppen muligvis blev sænket af, at et af medlemmerne brækkede benet. Det førte til, at de valgte at splitte sig op efter hastighed, de hurtige og de langsommere.

I alt var der fem dødsfald, men det kunne være gået værre, hvis de ikke havde gjort det.

- Beslutningen om at dele sig op var den rette. Ellers ville der formentlig have været flere ofre, siger han.