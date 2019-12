fem døde og 31 på hospitalet efter vulkanudbrud

Ved rekognosceringsflyvninger over den newzealandske vulkanø White Island er der ikke set overlevende efter mandagens vulkanudbrud, siger politiet.

På nuværende tidspunkt er 31 personer på hospitalet, fem er døde og otte personer er savnet efter vulkanudbruddet i New Zealand mandag. Det fortæller landets myndigheder på et pressemøde.

Det menes, at der var omkring 44 mennesker på den ubeboede ø, da udbruddet skete. Mindst fem er omkommet, mens 23 blev reddet - flere af dem med alvorlige forbrændinger.

Politiet mener, at alle, der overlevede, blev evakueret.

Redningsmandskab har været ude af stand til at foretage en grundig eftersøgning på øen, da der var fare for nye udbrud. Desuden er natten faldet på.

Turister blev set gå inde i krateret på vulkanen på White Island umiddelbart før udbruddet skete.

Det lykkedes redningsmandskab at evakuere 23 personer fra øen, efter at vulkanen gik i udbrud.

Newzealandsk politi bekræftede tidligere på dagen, at fem personer, der blev reddet i land, er døde af deres kvæstelser.

Både politiets helikopter, redningshelikoptere og andre helikoptere har foretaget overflyvninger over øen siden udbruddet.

- Baseret på de oplysninger, som vi har, så tror vi ikke, at der er nogen overlevende på øen, lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.

Det skriver New Zealand Herald.

Vulkanen gik i udbrud mandag eftermiddag klokken 14.11 lokal tid, da en stor askesky rejste sig over White Island.

Myndighederne arbejder stadig på at identificere ofrene.

- En stor del af dem, der blev fanget på øen, er australiere, oplyser australske regeringskilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er ingen meldinger om danskere i området, meddeler Udenrigsministeriets Borgerservice.

Omkring 30 af de involverede menes at have været passagerer på krydstogtskibet Ovation of the Sea, der var på dagstur i området.

White Island ligger omkring 50 kilometer ud fra kysten på New Zealands nordø og er et yndet turistmål.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, kom mandag til den nærtliggende by Whakatane.

- Jeg ved, at mange af dem, der har pårørende på eller omkring øen, vil være bekymrede. Jeg kan forsikre dem om, at politiet gør alt, hvad de kan, siger hun.