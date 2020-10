Fem dræbt i fransk flykollision

Fem mennesker er omkommet, efter to fly kolliderede over den franske by Loches, cirka 200 kilometer sydvest for Paris.

Det skriver flere internationale medier deriblandt fr24news.

Ulykken skete, da et ultralet fly ramte et turistfly lørdag eftermiddag.

Ramte hegn

Turistflyet var på vej fra Poitiers, mens det er uvist, hvor ultralet-flyet var på vej hen.

Flyene styrtede begge ned efter kollisionen - det ene landede i et hegn ved et hus, imens det andet landede i et ubeboet område.

Ingen personer på jorden kom til skade ved kollisionen, hvis årsag er ukendt.

Den tragiske ulykke bliver nu efterforsket af myndighederne.