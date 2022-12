Fem dræbt og to savnet efter bus styrtede i flod i Spanien

Mindst fem mennesker er dræbt i en busulykke i det nordvestlige Spanien juleaften, hvor en bus tilsyneladende skred ud fra en bro og havnede i en flod.

To mennesker er søndag aften fortsat savnet efter ulykken.

Det meddeler en spansk redningstjeneste søndag ifølge dpa og Reuters.

Bussen var på vej fra Vigo til Lugo med ni personer om bord, da den forulykkede lørdag aften omkring klokken 21.30.

De to, der er reddet op af floden Lerez, er chaufføren og en af passagererne. De var revet med af en stærk strøm og befandt sig et stykke fra bussen.

De er bragt til et hospital med forskellige grader af kvæstelser.

Det er endnu uklart, hvad der fik bussen til at skride ud fra broen og havne i floden.

Redningstjenesten og lokale myndigheder oplyser, at man stadig leder efter overlevende på stedet.

Redningsindsatsen måtte indstilles to timer i løbet af natten til søndag på grund af dårligt vejr og stærk strøm i floden.

Bussen står på et sted i floden, der var vanskeligt for redningsmandskabet at komme til. Og hele dens indre var fuld af vand, meddeler redningstjenesten.

Men arbejdet med at finde eventuelle overlevende blev genoptaget søndag morgen.

Ofrene for ulykken er endnu ikke identificeret. Men ifølge lokalavisen La Voz de Galicia var passagererne folk, der havde besøgt familiemedlemmer i et fængsel i Monterroso.