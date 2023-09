Fem dræbt under protester i Gaza

Fem palæstinensere har onsdag mistet livet i en eksplosion ved grænsen mellem Israel og Gaza.

Det oplyser de palæstinensiske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionen blev tilsyneladende udløst ved en fejl i forbindelse med en demonstration, hvor en større gruppe unge udtrykte deres sympati med palæstinensere, der er indsat i israelske fængsler.

En palæstinensisk paraplyorganisation fortæller, at demonstranterne havde planlagt at bruge eksplosiverne under demonstrationen.

Israels militær siger i en udtalelse, at demonstranterne inden eksplosionen forsøgte at kaste sprængstoffet over grænsen mod de tilstedeværende israelske soldater.