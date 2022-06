Fem er fundet døde efter helikopterulykke i Italien

Fem personer er dræbt i en helikopterulykke i Italien.

Det oplyser redningstjenester lørdag ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa. To passagerer er fortsat savnet. Den samme melding kommer Eugenio Giani, guvernør i Toscana-regionen, med.

Helikopteren lettede torsdag fra Lucca i regionen Toscana og havde kurs mod den nordlige by Treviso.

Den forsvandt fra radarskærme, efter at den fløj ind i dårligt vejr over en bakke i et skovområde.

Guvernør Giani skriver på Facebook, at helikopteren styrtede i et bjergområde på grænsen mellem Toscana og regionen Emilia-Romagna.

I alt var syv personer om bord på helikopteren. Og af disse er fem altså lørdag fundet omkommet, mens to stadig ikke er fundet.

Blandt passagerne var fire tyrkiske forretningsmænd, som arbejder for virksomheden Eczacibasi Consumer Products. De havde deltaget i en messe for papirteknologier, oplyser selskabet i en erklæring.

Ifølge det statslige libanesiske nyhedsbureau NNA var to øvrige passagerer libanesere.