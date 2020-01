Fem lande kræver iransk kompensation efter nedskydning af fly

176 personer blev dræbt, da Iran ved en fejl skød et passagerfly ned tæt på Teheran i sidste uge.

Nu kræver Sverige, Canada, Ukraine, Afghanistan og Storbritannien, at Iran betaler økonomisk kompensation til ofrenes familier.

Det skriver landene i en fælles erklæring ifølge Reuters.

Alle de fem lande havde statsborgere om bord på flyet.

De fem lande kræver samtidig, at der bliver iværksat en 'grundig, uafhængig, gennemsigtig undersøgelse, der er åben for de berørte lande'.

De nærmere omstændigheder omkring flystyrtet er stadig uklare.

- Familierne vil have svar, det internationale samfund vil have svar, verden venter på svar, og vi vil ikke stoppe, før vi har fået dem, siger Canadas udenrigsminister, Francois-Philippe Champagne, på et pressemøde i London.

Det iranske styre har erkendt, at flyet blev skudt ned af det iranske militær.

Nedskydningen skete, kort efter at Iran havde affyret missiler mod militærbaser i Irak med udenlandske soldater.

Missilerne blev affyret som hævn for et amerikansk droneangreb, der dræbte den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

Efter flystyrtet lidt uden for Teheran fastholdt Iran i flere dage, at det var tekniske problemer, der forårsagede styrtet.

Først lørdag erkendte styret, at flyet var blevet skudt ned ved en 'tragisk fejltagelse'.

Om bord på flyet var 82 iranere, omkring 60 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter.

De berørte lande beder nu Iran om at gennemføre arbejdet for at identificere ofrene med værdighed.