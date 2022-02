Femårig dreng død efter fald ned i dyb brønd

Siden tirsdag har en femårig dreng været fanget i en brønd i det nordlige Marokko. Et redningshold har arbejdet intenst på at redde den lille dreng op, men da de nåede ned til ham lørdag aften, var det for sent.

Den store redningsindsats har været i gang, lige siden drengen faldt, men det har været et enormt stykke arbejde, der har taget lang tid.

Det skriver Reuters.

Ifølge Ritzau kunne det ikke lade sig gøre at udvide hullet i brønden, der var for småt til at fungere som en udvej, og man gravede derfor ned i jorden parallelt med brøndens hul. Derfra skulle bores en horisontal tunnel ind til det hulrum, hvor drengen befandt sig.

Marokkanske redningsfolk måtte grave ned parallelt med en brønd for at finde den femårige dreng Rayan. Foto: Str/Ritzau Scanpix

Opdateres ...