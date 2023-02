Fik mystisk golf-mail inden Biden-tur

Præsident Joe Biden tog mandag morgen fusen på det meste af verdenspressen ved pludselig at dukke op ved Præsidentpaladset i Kiev.

Med på den hemmelige rejse til det krigshærgede land var to amerikanske journalister, der fik sig noget af en overraskelse fredag aften.

Her fik Sabrina Siddiqui fra The Wall Street Journal sammen med en anden journalist beskeden om afrejsen, hvor de svor en ed om at holde rejsen hemmelig.

Det skriver Sabrina Siddiqui på sin Twitter.

Foto: Ritzau Scanpix

På trappen til Mariinsky-Paladset

Efterfølgende fik Sabrina Siddiqui søndag morgen 19. februar en mail med titlen: 'Instruktioner for ankomst ved golfturnering'.

Kort efter den hemmelige ankomst står hun mandag morgen klokken 08.30 mellem Joe Biden og Volodymyr Zelenskyj på trappen til Præsidentpaladset i Kiev.

På sin Twitter beretter Siddiqui om de to præsidenters møde udenfor Præsidentpaladset.

- Tak for jeres besøg, sagde Zelenskyj og gav Biden hånden.

- Vigtigst af alt, hvordan har dine børn det? spurgte Biden.

Zelenskyjs kone, OIena Zelenska, spurgte så på høflig vis Biden, hvordan hans kone havde det.

- Hun har det godt. Hun underviser stadig, svarerede Biden.

Foto: Ritzau Scanpix

'Vi er her for at blive'

Efter præsidenternes udveksling af høflighedsfraser spørger Siddiqui ind til vigtigheden af besøget.

- Det er ottende gang jeg besøger byen, og hver gang bliver besøget vigtigere, svarede Biden.

Han tilføjede, at besøgets formål var at forsikre Zelenskyj, at USA er i Ukraine for at blive.

- Vi er her for at blive. Vi går ingen steder, svarede Biden.

Herefter gik de to præsidenter videre og forsvandt ind i paladsets gemakker, beretter Siddiqui.

Foto: Ritzau Scanpix

Hemmeligt planlagt i månedsvis

Joe Bidens rejse til Ukraine havde været nøje planlagt i månedsvis, hvorfor det indebar store sikkerhedsmæssige hensyn og et massivt hemmelighedskræmmeri, skriver Siddiqui i The Wall Street Journal.

Derfor bar instruktionsmailen fra Det Hvide Hus også titlen om en 'golfrejse', ligesom der kun var de to journalister og et meget lille hold rådgivere med om bord på Air Force1 til Ukraine.