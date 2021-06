Fire bekræftet døde efter kollaps: 159 savnes

159 mennesker savnes fortsat, efter dele af en bygning i Miami torsdag kollapsede.

Det oplyser byens borgmester, Daniella Levine Capa, ifølge nyhedsbureauet AP.

Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix

Tidligere forlød det, at 100 mennesker var savnet, men det tal er altså siden steget, ligesom dødstallet er steget fra én til fire.

Dele af den 12 etager høje bygning styrtede sammen tidligt torsdag morgen lokal tid, og siden er mange blevet reddet ud. Adskillige frygtes dog altså stadig omkomne.

Mange af beboerne i bygningen lå på grund af tidspunktet stadig i deres senge, da bygningen pludselig styrtede sammen.

Foto: Chandan Khanna/AFP/Ritzau Scanpix

Redningsarbejdere er fredag morgen lokal tid stadig i gang med at gennemgå området for at finde potentielle overlevende på stedet. De fire omkomne er endnu ikke identificerede.

Champlain Towers South, som bygningen, der kollapsede, hedder, havde tiltrukket folk fra flere steder i verden forud for ulykken. Der har tidligere været tvivl om, præcis hvor mange der befandt sig i bygningen, da ulykken skete, da den både bliver brugt som helårsbolig og som feriebolig.

Årsagen til ulykken er stadig uvis.