Fire dræbt af brandvarmt vand i indkøbscenter i Moskva

Fire mennesker er døde i et indkøbscenter i Ruslands hovedstad, Moskva, lørdag, efter at et vandrør med kogende eller i alle tilfælde meget varmt vand er sprunget.

Det oplyser redningsmandskab og byens borgmester ifølge nyhedsbureauerne Reuters og Tass.

Ifølge Tass var alle fire dødsofre ansat i en fødevareforretning i indkøbscentret.

Det var tilsyneladende i den forretning, at røret med det skoldhede vand sprang.

Adskillige mennesker er kvæstet, mange af dem med brandsår fra det varme vand.

Mellem 50-70 tilskadekomne

Videoer på sociale medier viser vand, der flyder hen over gulvene i indkøbscentret, og damp der står ud af en åben dør.

Andre videoer viser et antal ambulancer holde udenfor indkøbscentret, Vremena Goda.

- Der er sårede med forbrændinger, skriver borgmester Sergej Sobjanin på beskedtjenesten Telegram.

- Vi yder lægehjælp til alle ofrene.

Ifølge russiske medier er mellem 50 og 70 personer kommet til skade. Mange af dem måtte til den nærmeste skadestue for at få lægebehandling.

Vremena Goda åbnede i 2007. Der er over 150 forretninger i centret.