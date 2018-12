Fire dræbt da turistbus ramte vejsidebombe i Egypten

Opdateret klokken 22.05 med opjustering af antal omkomne.

Fire personer er dræbt, da den turistbus, de sad i, ramte en vejsidebombe. Turistbussen befandt sig cirka fire kilometer fra pyramiderne i Giza i Egypten, da ulykken fandt sted.

Det skriver Reuters.

Ifølge CNN, så skulle der have været 14 vietnamesiske turister og to egyptiske guides ombord på bussen, da den ramte vejsidebomben.

Det er tre af de vietnamesiske turister og en af de egyptiske guides har mistet livet. De ti andre, som var ombord på bussen er alle sårede.

Det bekræfter den egyptiske indenrigsminister til CNN.

Turistbussen skulle have ramt en vejsidebombe, der var gemt nær en mur på gaden Marioutiya omkring klokken 18.15 lokal tid. Det fortæller repræsentanter fra det egyptiske indenrigsministerium.

Egyptens Premierminister, Mostafa Madbouly, har fortalt til en lokal tv-station, at den egyptiske guide er død af de kvæstelser, som han pådrog sig i ulykken. Han fortalte også under interviewet, at turistbussen ikke holdte sig til den rute, som var blevet sikret af de lokale sikringsstyrker.

Artiklen fortsætter under billederne.

To blev dræbt og yderligere 12 blev såret fredag aften i Giza, Egypten. Foto: Mohamed El-Shahed /Ritzau Scanpix

To vietnamesiske turister mistede livet, da en turistbus fredag ramte en vejsidebombe i Egypten. Foto: Mohamed El-Shahed /Ritzau Scanpix

Giza er et område, som ikke ligger langt fra Egyptens hovedstad, Kairo.

Militante islamister har de seneste år kæmpet mod det egyptiske militær på Sinaihalvøen. I februar startede det egyptiske militær en mission, hvor man gik efter de militante islamister på Sinaihalvøen, landets sydlige områder og området omkring landets grænse mod Libyen.

Det dødelige angreb på turister er det første siden juli 2017, hvor to tyske turister blev stukket ihjel i området Hurghada, som ligger nær Det Døde Hav.