Fire medlemmer af IS sprængte sig i luften i Raqqa

Fire selvmordsbombere har sprængt sig selv i luften i den syriske by Raqqa. Det oplyser de amerikanskstøttede Syriske Demokratiske Styrker (SDF) i området.

Mustafa Bali, som leder SDF's mediekontor, fremsatte meddelelsen i en chat online, hvor han blev stillet spørgsmål om eksplosioner i Raqqa.

Raqqa var Islamisk Stats erklærede hovedstad i gruppens såkaldte kalifat, som blev udråbt i store dele af Syrien og Irak.

Militsen SDF sagde i sidste måned, at den havde nedkæmpet den sidste bastion af Islamisk Stat-krigere i Syrien. Det var i byen Baghouz, der blev beskrevet som gruppens sidste bastion.

USA's præsident, Donald Trump, erklærede, at Islamisk Stat var 100 procent slået, selv om der var fortsatte kampe i et område, efter at han havde fremsat udtalelsen.

Ifølge Reuters er der fortsat IS-krigere, der befinder sig i Syriens øde ørken. Andre gemmer sig som civile i irakiske byer.

Det er USA's opfattelse, at lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, befinder sig et sted i Irak.