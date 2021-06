Fire mere fundet døde i ruinerne af boligblok i Miami

Antallet af døde, der er fundet i en kollapset beboelsesbygning i Miami i delstaten Florida, er søndag steget til ni.

Det oplyser borgmesteren i amtet Miami-Dade, Daniella Levine Cava, på et pressemøde søndag formiddag lokal tid.

- Vi var i stand til at få yderligere fire lig ud af murbrokkerne. Så jeg kan nu bekræfte, at dødstallet er ni. Vi har identificeret fire af ofrene og givet de pårørende besked, siger borgmesteren.

Der er bjærget i alt otte lig fra ruinerne i Surfside, der ligger tæt ved Miami Beach.

Desuden er en hårdt kvæstet person død på hospitalet, siger borgmesteren.

Over 150 beboere i bygningen, der kollapsede natten til torsdag lokal tid, er fortsat savnet.

Borgmesteren bekræfter ikke umiddelbart på søndagens pressemøde, præcis hvor mange mennesker, der er savnet.

Men inden dødstallet steg med fire, var 156 mennesker savnet.

Redningsmandskabet i Surfside arbejder i døgndrift. De får hjælp af eksperter fra Mexico og Israel, der er ankommet til ulykkesstedet.

Hunde, droner og infrarød skanning er nogle af de hjælpemidler, der er taget i brug for at finde overlevende. Håbet er, at der kan have dannet sig luftlommer i den sammenstyrtede bygning, hvor folk kan overleve.

- Vi fortsætter bestræbelserne på at finde folk i live, siger Daniella Levine Cava til tv-stationen CBS.

Lørdag sagde myndigheder i amtet, at de i den kommende måned vil gennemgå alle bygninger, der er bygget for mere end 40 år siden.

Der er fortsat ikke nogen forklaring på, hvorfor dele af den 40 år gamle bygning Champlain Towers South faldt sammen natten til torsdag lokal tid.

Men i en rapport fra 2018 om den nu kollapsede beboelsesbygning advarede en ingeniør om en 'alvorlig fejl'.

Fejlen går tilbage til opførelsen af bygningen, hvor mangel på ordentlig dræning fra poolområdet forårsagede 'alvorlig strukturel skade'.