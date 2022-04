Fire præsidenter besøger Ukraine

Onsdag er der topmøde i den ukrainske hovedstad, Kiev.

Præsidenterne fra Polen, Estland, Letland og Litauen er på vej til Ukraine, hvor de skal besøge den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

De fire præsidenter ankommer til byen i tog. Det er uvist, hvor lang tid besøget kommer til at vare.

Jakub Kumoch, der er rådgiver for Polens kontroversielle præsident, Andrzej Duda, skriver på Twitter.

'På denne måde viser vores lande støtte til Ukraine og præsident Zelenskij.'

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Tysklands præsident afvist

Tirsdag aflyste den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, et planlagt besøg til Ukraine, efter at Ukraine erklærede, at han ikke var velkommen.

Afvisningen kom på baggrund af den tyske præsidents fortid, hvor han som fungerende udenrigsminister stod for en blød tilgang til den russiske præsident og hans trusler om en invasion af Ukraine.

Johnson lovede støtte under sit besøg

Den britiske premierminister, Boris Johnson, gennemførte omvendt et mere succesfuldt besøg i Ukraine.

På et møde med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, lovede han at øge den militære støtte til landet, som i øjeblikket ligger i krig med Rusland.