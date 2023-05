Fire savnede børn antages at være i live efter flystyrt i jungle

Fire børn, der har været savnet i Colombias Amazonas-regnskov siden et flystyrt for næsten en måned siden, menes fortsat at være i live.

Det oplyser det colombianske militær mandag.

De fire børn fra landets oprindelige befolkning på 4, 9 og 13 år samt 11 måneder menes at have vandret rundt i junglen, siden de styrtede ned i det sydøstlige Colombia den 1. maj.

Piloten, en indfødt leder og børnenes mor blev dræbt i flystyrtet.

Satellitbilleder peger i retning af, hvilken rute børnene har gået, og redningsfolk har fundet flere af deres ejendele samt et læskur bygget af grene.

I sidste uge fandt redningsarbejdere et par sko og en ble.

- Baseret på beviserne har vi konkluderet, at børnene er i live, siger lederen af redningsindsatsen, general Pedro Sanchez, til W Radio mandag.

- Hvis de var døde, ville det være let at finde dem, eftersom de ville ligge stille, og hundene ville finde dem, tilføjer han.

Omkring 200 soldater og folk fra Colombias oprindelige befolkning med kendskab til junglen deltager i eftersøgningen. Området, der bliver ledt i, er cirka 320 kvadratkilometer, hvilket er omtrent lige så stort som den danske ø Als.

Pedro Sanchez fortæller, at det colombianske luftvåben har kastet 10.000 løbesedler ned i junglen. På løbesedlerne står der på både spansk og børnenes eget sprog, at de skal forholde sig i ro og blive, hvor de er.

Løbesedlerne indeholder derudover flere gode råd om overlevelse.

Det colombianske luftvåben har også kastet madpakker og flasker med vand ned i junglen.

General Sanchez oplyser videre, at eftersøgningsholdet mener, at det er kommet inden for en radius af 100 meter fra børnene. Dog forhindrer dårligt vejr, tyk vegetation og et sumpet terræn redningsfolkene i at nå frem til dem.

Børnenes familie har oplyst, at det ældste barn kender junglen godt.