Fire skibe med 160.000 ton korn er sejlet fra Ukraine

Yderligere fire fragtskibe med majs og solsikkeolie er sejlet fra ukrainske havne ved Sortehavet søndag.

Det oplyser ukrainske og tyrkiske myndigheder.

De fire skibe er lastet med i alt omkring 160.000 ton majs og andre fødevarer, der skal eksporteres. Det skriver Ukraines havnemyndigheder i et opslag på Facebook.

Skibene skal forbi den tyrkiske storby Istanbul og inspiceres, inden de sejler videre med leverancer til Tyrkiet, Kina og Italien.

Lørdag ankom et udenlandsk indregistreret skib til Ukraine for første gang, siden krigen begyndte for knap et halvt år siden.

Den ukrainske minister for infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, siger, at kapaciteten gradvist vil blive øget.

- Vi planlægger at sikre, at havnene kan håndtere mindst 100 skibe om måneden i den nærmeste fremtid, skriver han søndag på Facebook.

Rusland og Ukraine har - med hjælp fra Tyrkiet og FN - indgået en aftale om at sikre ukrainsk korneksport.

Aftalen indebærer, at der skal være sikker passage for skibe, der fragter korn, fra de sydlige ukrainske havne Odesa, Tjornomorsk og Pivdennyj.

Ukraine er normalt en af verdens største eksportører af korn. Landet har dog ikke kunnet eksportere korn, siden Rusland invaderede landet 24. februar.

Det har betydet, at millioner ton korn har hobet sig op i de ukrainske havne. Det har også presset priserne på fødevarer i vejret.

FN har advaret om, at manglen på hvede, majs og andre afgrøder fra Ukraine kan føre til sult i fattigere dele af verden.