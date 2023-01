Fjerner ikke-eksploderet granat fra soldats bryst

Det kræver en rolig hånd, når kirurger skal operere patienter.

Men når det, der skal fjernes under operationen, er en udetoneret granat, må det være svært ikke at ryste en smule på hånden.

Om ikke andet lykkedes det ifølge ukrainske myndigheder på mirakuløs vis kirurger i samarbejde med minører at fjerne en udetoneret granat, der sad lige under hjertet på en ung ukrainsk soldat.

Det skriver The Guardian.

'Militærlæger udførte en operation for at fjerne en VOG-granat, der ikke sprang, fra soldatens krop,' skriver den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maliar, i et Facebook-opslag.

I opslaget deler hun et røntgenbillede, hvor man kan se granaten i soldatens krop.

Her ses en af kirurgerne holde granaten efter operationen. Foto: Hanna Maliars/Facebook

'Kunne detonere når som helst'

Ifølge Miliar blev operationen gennemført uden brug af elektrokoagulation, der ellers ofte bruges til at kontrollere blødninger under operationer, fordi 'granaten kunne detonere når som helst'.

Anton Gerashchenko, der er ukrainsk ministerrådgiver, har udtalt, at de to minører havde held med at 'neutralisere ammunitionen', og sagde i samme ombæring, at denne operation vil ende i medicinske lærebøger.

Den overlevende soldat er efter operationen blevet flyttet til et sygehus, hvor han skal komme sig.