Flammehav driver tusindvis på flugt fra skovbrand i USA

En skovbrand på størrelse med 59 fodboldbaner raser i øjeblikket i den sydlige amerikanske delstat New Mexico.

Der er endnu ingen forlydender om tilskadekomne, men stærke vindstød blæser skovbranden tæt på tørkeramte byer i den nordlige del af delstaten.

Flere tusinde mennesker er blevet evakueret fra deres hjem, efter at de stærke vindstød har blæst gløder nordpå og startet nye skovbrande nær landsbyer som Ledoux, Mora og Cleveland.

En beboer fra byen Mora, landmanden Darlene Gallegos, siger, at hun fik påbudt at lukke sin forretning og flygte fra byen.

- Hvor skal vi flygte hen? Hvor skal vi tage til? Det er her vi bor og tjener vores penge, siger hun.

Skovbranden strækker sig omtrent 32 kilometer mod syd, og også her har beboere i byen Las Vegas fået at vide, at de skal gøre sig klar til at evakuere.

Branden har nemlig også bevæget sig mod syd, og der er nu blot otte kilometer mellem flammehavet og en række boliger nær motorvejen, der går igennem Las Vegas.

Især den vestlige del af byen kan blive evakueret 'i den nærmeste fremtid', siger Shawn Carrell, en embedsmand ved New Mexicos vildtstyrelse.

Langs beboelsesområder nær branden arbejder brandmænd og beredskab på at forhindre branden i at sprede sig yderligere.

Det sker blandt andet ved at udgrave brandbælter, som er en slags kløfter, der gør det sværere for ilden at brede sig.

Men de stærke vindstød gør det vanskeligt for beredskabet, og der er ikke tegn på, at blæsevejret aftager før torsdag.

- Det bliver ved med at snore rundt om os, siger brandmanden Dave Bales.

- Der pågår stadig et enormt arbejde i at bekæmpe branden.

Branden, som er opkaldt efter kløften Calf Canyon i New Mexico, har brændt siden 6. april. Hundredvis af ejendomme er blevet ødelagt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger flere forskere, at skovbrandene i delstaten er kommet tidligere på grund af klimaforandringer.