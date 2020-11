Flere anholdt: Uroligheder rundt i USA

Gruppen blev skabt i 2016 af den canadiske højrefløjsaktivist Gavin McInnes. Dengang proklamerede han, at der var tale om en klub kun for mænd, der hadede immigranter og var imod politisk korrekthed og såkaldt 'hvid skyld'.

Desuden elsker de at slås. Især mod fjende nummer et Antifa. Den antifascistiske og venstreorienterede politiske bevægelse i USA.

I sin podcast 'Get Off My Lawn' har Gavin McInnes turneret med rabiate og hadefulde ytringer som disse:

- Muslimer har et problem med indavl. De har tendens til at gifte sig med deres kusiner og fætre, og det er et problem, når vi har mentalt skadede indavlede i USA. Det er ikke alle muslimer, men det er uforholdsmæssigt stort antal. Og så har de en hadebog kaldet Koranen. Det ender med at være en perfekt opskrift på massemord, han han blandt andet sagt i 2018.

Men Gavin McInnes havde et publikum.

Efter Donald Trump vandt valget i 2016, fik Proud Boys mere end 20.000 følgere på Facebook og Twitter. Et sted, som de nu er blevet bandlyst fra, ligesom Gavin McInnes' YouTube-konto også blev spærret i juni 2020 for at sprede hadefulde budskaber.

Utrolig farligt

Norske Dagbladet har talt med Cassie Miller, der er senioranalytiker i Southern Poverty Law Center (SPLC).

- Deres hovedmål er at normalisere politisk vold. De er meget glade for at se, at Trump - i deres hoved - har sagt, at han nu giver dem opmærksomhed.

- De har altid været Trump-tilhængere. De hørte hans ord som en marcherende ordre om at gå efter antifascister. Dette skaber en utrolig farlig situation, hvor det ikke kun er Proyd Boys, men også andre højreorienterede ekstremistgrupper og militser der føler, at deres vold tolereres af præsidenten, siger hun med henvisning til Trumps kommentar om, at Proud Boys skal 'stand back and stand by'.

Præsidenten har dog senere taget afstand fra gruppen.

Tre hurtige om Proud Boys:

- Gavin McInnes startede Proud Boys tilbage i 2016. Dengang kaldte han det for en mandschauvinistisk klub, der mødtes for at drikke, slås og læse højt fra Pat Buchanans kontroversielle 'Death of the West'. Den beskriver, hvordan den vestlige kultur er ved at dø takket være immigrationen.

- I 2017 var der ballade, da et Proud Boys-medlem deltog i Unite The Right-marchen i Charlottesvile i august 2017. Her deltog også nazister og medlemmer af Ku Klux Klan. En blev dræbt og 19 andre sårede i forbindelse med et angreb på moddemonstranter. Det accepterede Gavin McInnes ikke.

- Navnet Proud Boys stammer fra Disney-filmen Aladdin, hvor han synger 'Proud of Your Boy'.