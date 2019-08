Flere dræbt i Taliban-angreb på stor afghansk by

Oprørere fra Taliban angreb lørdag fra flere fronter den strategisk vigtige by Kunduz i det nordlige Afghanistan.

Sent lørdag aften er regeringsstyrker ved at have kontrollen og har trængt talibanerne tilbage, siger præsident Ashraf Ghani ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Taliban ønskede at skabe en atmosfære af frygt i byen, men deres angreb blev slået tilbage af vores modige sikkerhedsstyrker, lyder det i en udtalelse fra Ghani.

Taliban hævder derimod at have indtaget flere regeringsbygninger i Kunduz.

Mindst ti mennesker er dræbt, efter at en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften, da byens politichef talte med journalister.

Ti mennesker blev dræbt ved dette angreb, og politichefen blev såret, siger en talsmand for Afghanistans indenrigsministerium.

Talibans offensiv blev indledt klokken 01.00 natten til lørdag (klokken 22.30 fredag dansk tid) fra flere forskellige sider.

Afghanske embedsmænd sagde tidligere på dagen, at Talibans angreb havde kostet flere ofre blandt de afghanske sikkerhedsstyrker. De sætter dog ikke et præcist tal på.

På Talibans side er omkring 60 militante dræbt, sagde kilderne.

Ligene af mindst tre civile og to politifolk er bragt ind på hospitalet i Kunduz, sagde provinsens sundhedsdirektør, Esanullah Fazeli, tidligere lørdag. Mindst 71 civile er blevet behandlet på hospitalet, tilføjede han.

Kunduz har været udsat for hyppige angreb siden 2015.

Lørdagens storstilede angreb kommer på et tidspunkt, hvor USA melder om fremskridt i fredsforhandlinger med Taliban. Forhandlingerne, som finder sted i Doha i Qatar, skal føre til en delvis tilbagetrækning af de amerikanske styrker i Afghanistan.

USA's udsending Zalmay Khalilzad, der forhandler med Taliban, skriver på Twitter, at han har drøftet angrebet i Kunduz under forhandlingerne i Doha.

Han "har fortalt Taliban, at volden må stoppe", skriver han.

Sidst i september 2015 indtog Taliban kortvarigt Kunduz. Gruppen blev først drevet ud af byen igen efter intense amerikanske luftbombardementer af dens stillinger.

Kunduz er Afghanistans femtestørste by. De fleste beboere er tadsjiker, og byen ligger ikke langt fra grænserne til Tadsjikistan og Usbekistan.